22:03  29 октября
На Одесщине стартует отопительный сезон: когда в домах станет тепло
19:43  29 октября
В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
19:30  29 октября
Смертельное ДТП в Житомирской области: пассажир погиб, а водитель скрылся с места аварии
29 октября 2025, 21:25

Во Львове женщина с несовершеннолетним родственником украла деньги с карты пенсионера

29 октября 2025, 21:25
Фото: Нацполиция
68-летний житель Львова стал жертвой мошенников. У него украли почти 41 тысячу гривен

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Аферистами оказались 38-летняя жительница Закарпатья и его 17-летний родственник. Она похитила у 68-летнего пенсионера банковскую и SIM-карты мобильных операторов. Благодаря этому женщина смогла получить доступ к его банковским счетам. Впоследствии она неоднократно использовала эти средства для оплаты товаров и услуг.

Для получения доступа к банковскому счету пенсионера женщина привлекла своего 17-летнего родственника. В результате у пенсионера украли почти 41 тысячу гривен.

Теперь правоохранители начали уголовное производство. Женщине и ее несовершеннолетнему помощнику грозит до восьми лет заключения.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.

