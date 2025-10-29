Фото: Нацполиция

68-летний житель Львова стал жертвой мошенников. У него украли почти 41 тысячу гривен

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Аферистами оказались 38-летняя жительница Закарпатья и его 17-летний родственник. Она похитила у 68-летнего пенсионера банковскую и SIM-карты мобильных операторов. Благодаря этому женщина смогла получить доступ к его банковским счетам. Впоследствии она неоднократно использовала эти средства для оплаты товаров и услуг.

Для получения доступа к банковскому счету пенсионера женщина привлекла своего 17-летнего родственника. В результате у пенсионера украли почти 41 тысячу гривен.

Теперь правоохранители начали уголовное производство. Женщине и ее несовершеннолетнему помощнику грозит до восьми лет заключения.

