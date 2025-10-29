Фото: Нацполіція

68-річний житель Львова став жертвою шахраїв. У нього вкрали майже 41 тисячу гривень

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Аферистами виявились 38-річна жителька Закарпаття та її 17-річний родич. Вона викрала у 68-річного пенсіонера банківську та SIM карти мобільних операторів. Завдяки цьому жінка змогла отримати доступ до його банківських рахунків. Згодом вона неодноразово використовувала ці кошти для оплати товарів та послуг.

Для отримання доступу до банківського рахунку пенсіонера, жінка залучила свого 17-річного родича. В результаті в пенсіонера вкрали майже 41 тисячу гривень.

Тепер правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Жінці та її неповнолітньому "помічнику" загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.