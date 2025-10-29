16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 21:25

У Львові жінка з неповнолітнім родичем вкрала гроші з картки пенсіонера

29 жовтня 2025, 21:25
Фото: Нацполіція
68-річний житель Львова став жертвою шахраїв. У нього вкрали майже 41 тисячу гривень

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Аферистами виявились 38-річна жителька Закарпаття та її 17-річний родич. Вона викрала у 68-річного пенсіонера банківську та SIM карти мобільних операторів. Завдяки цьому жінка змогла отримати доступ до його банківських рахунків. Згодом вона неодноразово використовувала ці кошти для оплати товарів та послуг.

Для отримання доступу до банківського рахунку пенсіонера, жінка залучила свого 17-річного родича. В результаті в пенсіонера вкрали майже 41 тисячу гривень.

Тепер правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Жінці та її неповнолітньому "помічнику" загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.

Львівська область
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
