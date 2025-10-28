Ограбление "на свидании": в Харькове мужчина познакомился с женщиной и украл ее деньги
В Харькове правоохранители задержали мужчину, который ограбил женщину. Теперь он может оказаться за решеткой
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
38-летний мужчина приехал в Харьков в начале октября. Там он познакомился с 45-летней женщиной. Вместе они устроили застолье с алкоголем. Когда женщина потеряла бдительность, он украл ее сумку с наличными деньгами и банковскими карточками.
Теперь мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Напомним, в Тернополе молодая женщина ограбила два магазина. Сумма нанесенного ущерба составляет несколько тысяч гривен. Полицейские установили, что к преступлениям причастна ранее судимая жительница Тернополя, 1997 года рождения.
