В Харькове правоохранители задержали мужчину, который ограбил женщину. Теперь он может оказаться за решеткой

38-летний мужчина приехал в Харьков в начале октября. Там он познакомился с 45-летней женщиной. Вместе они устроили застолье с алкоголем. Когда женщина потеряла бдительность, он украл ее сумку с наличными деньгами и банковскими карточками.

Теперь мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

