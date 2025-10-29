Фото: Нацполиция

В Запорожье 39-летняя женщина стала жертвой мошенников. Это произошло, когда она хотела купить собаку через интернет

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Женщина нашла объявление о продаже щенка. Впоследствии она связалась с продавцом, и согласилась на полную предоплату для того, чтобы зарезервировать животное и оформить доставку. Однако в результате после трех отдельных переводов продавец перестал выходить на связь.

Женщина так и не получила собаку и потеряла более 100 тысяч гривен.

