Хотела купить собаку: в Запорожье женщина перевела более 100 тысяч на счет мошенников
В Запорожье 39-летняя женщина стала жертвой мошенников. Это произошло, когда она хотела купить собаку через интернет
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Женщина нашла объявление о продаже щенка. Впоследствии она связалась с продавцом, и согласилась на полную предоплату для того, чтобы зарезервировать животное и оформить доставку. Однако в результате после трех отдельных переводов продавец перестал выходить на связь.
Женщина так и не получила собаку и потеряла более 100 тысяч гривен.
Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.
27 октября 2025
