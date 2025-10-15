Фото: Нацполиция

Во Львовской области разоблачили 16-летнего парня. Он воровал деньги с чужих банковских карт

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Подросток получил доступ к реквизитам банковского счета своей знакомой и через систему онлайн-банкинга несколько раз переводил со счета женщины на подконтрольный ему счет на общую сумму 6 300 гривен. Впоследствии деньги он тратил на личные нужды.

Также несколько раз несовершеннолетний платил за товары в интернете, предоставляя продавцам сфальсифицированные изображения квитанций о переводе средств. Таким образом, он "платил" за букеты цветов и ноутбук: продавцы потеряли более 5 600 гривен и почти 13 500 гривен соответственно.

Сейчас парню уже сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы до 8 лет.

Напомним, ранее предупреждали о масштабной фишинговой атаке. Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от Новой почты со ссылкой. На самом деле с помощью таких ссылок аферисты воруют личные данные.