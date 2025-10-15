21:32  15 жовтня
Військові викрадали людей на Тернопільщині катували і відбирали майно
18:11  15 жовтня
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
17:55  15 жовтня
В Україну йде потепління до +15 градусів
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2025, 20:55

На Львівщині викрили підлітка, який крав гроші з чужих банківських карток

15 жовтня 2025, 20:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Львівській області викрили 16-річного хлопця. Він крав гроші з чужих банківських карток

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Підліток отримав доступ до реквізитів банківського рахунку своєї знайомої та через систему онлайн-банкінгу кілька разів переказував з рахунку жінки на підконтрольний йому рахунок грошові кошти на загальну суму 6 300 гривень. Згодом гроші він витрачав на особисті потреби.

Також кілька разів неповнолітній платив за товари в інтернеті, надаючи продавцям сфальсифіковані зображення квитанцій про переказ коштів. Таким чином він "платив" за букети квітів та ноутбук: продавці втратили понад 5 600 гривень та майже 13 500 гривень відповідно.

Зараз хлопцю вже повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист шахрай поліція
На Дніпропетровщині жінка прийшла в гості до знайомого та вкрала його картку
15 жовтня 2025, 14:45
У Києві викрили псевдоцілителя, який продавав ритуали родичам зниклих безвісти
15 жовтня 2025, 11:55
На Прикарпатті телефонний шахрай вкрав у жінки гроші з банківської картки
14 жовтня 2025, 21:20
Всі новини »
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
В Україні падає врожай яблук: чому так сталось
15 жовтня 2025, 23:35
Відомий український ексфутболіст очолив комітет ФІФА
15 жовтня 2025, 23:14
В Україні відчутно подорожчали яйця: які зараз ціни в супермаркетах
15 жовтня 2025, 23:00
У більшості областей скасували екстрені відключення світла
15 жовтня 2025, 22:59
Помер відомий український ресторатор
15 жовтня 2025, 22:45
У Ніжині ворожі безпілотники вдарили по пивзаводу та депо "Нової пошти"
15 жовтня 2025, 22:21
Військові викрадали людей на Тернопільщині катували і відбирали майно
15 жовтня 2025, 21:32
На Житомирщині 55-річний чоловік привласнив 700 тисяч гривень на ремонті котелень
15 жовтня 2025, 20:20
Ексвласника відомої торгової мережі звинувачують у привласненні державної землі
15 жовтня 2025, 20:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »