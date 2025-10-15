Фото: Нацполіція

У Львівській області викрили 16-річного хлопця. Він крав гроші з чужих банківських карток

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Підліток отримав доступ до реквізитів банківського рахунку своєї знайомої та через систему онлайн-банкінгу кілька разів переказував з рахунку жінки на підконтрольний йому рахунок грошові кошти на загальну суму 6 300 гривень. Згодом гроші він витрачав на особисті потреби.

Також кілька разів неповнолітній платив за товари в інтернеті, надаючи продавцям сфальсифіковані зображення квитанцій про переказ коштів. Таким чином він "платив" за букети квітів та ноутбук: продавці втратили понад 5 600 гривень та майже 13 500 гривень відповідно.

Зараз хлопцю вже повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі до 8 років.

