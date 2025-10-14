Фото: Нацполиция

В Прикарпатье псевдобанкир обманул местную жительницу. В результате он украл деньги с банковской карты

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNew.

Жительница Ивано-Франковска обратилась в полицию. По ее словам, ей позвонил по телефону мужчина, который представился работником банка. Он сказал, что мошенники якобы пытаются "взломать" ее банковскую карту и оформить кредит.

Женщина вверилась ему и выполнила все его указания. Только через несколько минут мошенник списал с ее счета 95 тысяч гривен. После этого женщина обратилась к правоохранителям.

"По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее предупреждали о масштабной фишинговой атаке. Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от Новой почты со ссылкой. На самом деле с помощью таких ссылок аферисты воруют личные данные.