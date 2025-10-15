Фото: Нацполиция

Аферист создал аккаунты в социальных сетях, выдавая себя за "целителя".

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Злоумышленник предлагал гражданам проведение различных ритуалов. Свои "услуги" он оценил от 400 до 4500 гривен. Точная цена зависела от сложности задачи.

28-летний Киевлянин притворялся "мольфаром". Он занимался якобы поиском без вести пропавших, ритуалами исцеления и т.д. Однако после того, как доверчивые люди платили ему, он прекращал любое общение в соцсетях и блокировал их.

"Следователи сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили аферистов, которые предлагали людям услуги "ясновидцев" и "целителей". Они "лечили и снимали порчи", зарабатывая на доверчивых людях.