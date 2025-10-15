На Днепропетровщине женщина пришла в гости к знакомому и украла его карточку
В Днепропетровской области женщина обокрала знакомого. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Это произошло летом этого года. Женщина была в гостях у своего знакомого. Когда он вышел в другую комнату, она украла деньги и его банковскую карту. Используя то, что она знает PIN-код, она сняла с чужой карточки более 67 тысяч гривен.
Правоохранители уже направили обвинительный акт в суд. Ей грозит лишение свободы до восьми лет.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили хакера из Винницкой области , который похищал данные пользователей из США и Канады. 31-летний мужчина создал вредоносное программное обеспечение для угона персональных данных из операционной системы Android.
