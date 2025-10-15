На Днепропетровщине женщина пришла в гости к знакомому и украла его карточку

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это произошло летом этого года. Женщина была в гостях у своего знакомого. Когда он вышел в другую комнату, она украла деньги и его банковскую карту. Используя то, что она знает PIN-код, она сняла с чужой карточки более 67 тысяч гривен.

Правоохранители уже направили обвинительный акт в суд. Ей грозит лишение свободы до восьми лет.

