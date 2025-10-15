11:30  15 октября
В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил
09:39  15 октября
На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
15 октября 2025, 14:45

На Днепропетровщине женщина пришла в гости к знакомому и украла его карточку

15 октября 2025, 14:45
Фото: Нацполиция
В Днепропетровской области женщина обокрала знакомого. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Это произошло летом этого года. Женщина была в гостях у своего знакомого. Когда он вышел в другую комнату, она украла деньги и его банковскую карту. Используя то, что она знает PIN-код, она сняла с чужой карточки более 67 тысяч гривен.

Правоохранители уже направили обвинительный акт в суд. Ей грозит лишение свободы до восьми лет.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили хакера из Винницкой области , который похищал данные пользователей из США и Канады. 31-летний мужчина создал вредоносное программное обеспечение для угона персональных данных из операционной системы Android.

аферист полиция Днепр
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
Россияне замучили в плену мэра города в Запорожской области
15 октября 2025, 15:23
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
15 октября 2025, 15:10
Население Украины ежегодно сокращается на 300 тысяч
15 октября 2025, 14:48
В Одесской области медик требовал 2000 долларов от военнослужащего за признание его ограниченно пригодным
15 октября 2025, 13:50
Завербовали через интернет-игру: в Одессе судили мужчину, работавшего на россиян
15 октября 2025, 13:35
Жительница Винницы второй раз пыталась вывезти мужчину за границу
15 октября 2025, 13:29
В Тернополе водитель Daewoo сбил 50-летнюю женщину
15 октября 2025, 13:04
В Одесской области водитель автомобиля "ВАЗ" сбил 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте
15 октября 2025, 12:53
В Запорожье мужчина купил почти миллион авто, которого не существует
15 октября 2025, 12:47
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
