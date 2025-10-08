08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08:44  08 октября
В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки
08:28  08 октября
На Киевщине умер мужчина, приехавший проходить военно-врачебную комиссию
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 08:54

"Миллионер из БЭБ": как во Львове семья чиновника зарабатывает на ресторане

08 октября 2025, 08:54
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Журналисты обнародовали расследование о возможных злоупотреблениях во львовском управлении Бюро экономической безопасности

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", передает RegioNews.

По данным журналистов, руководитель оперативного управления БЭБ во Львовской области Роман Мудь мог быть причастен к созданию бизнеса, оформленного на членов его семьи.

Как отмечается в материале "Миллионер из БЭБ", в центре Львова действует ресторан "Килинский", который, по свидетельству посетителей и источников, связывают с представителями местного БЭБа.

Расследователи утверждают, что заведение оформлено на жену правоохранителя, с которой он якобы фиктивно расстался, чтобы избежать мобилизации.

По данным журналистов, в ресторанном бизнесе задействованы несколько родственников чиновника, а доходы от деятельности заведения могут достигать миллионов гривен.

Авторы материала также сообщили о попытках слежки за ними во время работы во Львове и по возвращении из командировки.

После публикации расследования Роман Мудь, по их информации, уволился с должности в управлении БЭБ.

Редакция призвала правоохранительные органы проверить обнародованные факты и дать оценку действиям причастных лиц.

Напомним, ранее журналисты-расследователи выяснили, что семья главы Энергетической таможни Анатолия Комара ведет роскошный образ жизни. В частности, у его семьи нашли квартиру в элитном ЖК в Киеве и имение под Киевом площадью более 450 м² и стоимостью около 70 млн грн.

Впоследствии премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила проверить факты журналистского расследования об Анатолии Комаре.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов БЭБ Роман Мудь ресторан бизнес Жена развод расследование
ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасности
07 октября 2025, 12:59
Компания Apple под следствием из-за скандала с Siri – Politico
07 октября 2025, 12:43
Фиктивные поставки РЭБ и дронов: в Луганской области злоумышленники украли у общины почти 6 млн грн
06 октября 2025, 15:11
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: в полиции рассказали подробности
08 октября 2025, 09:39
В Сумской области вражеский дрон попал в дом: пострадала семья, 4-летняя девочка – в тяжелом состоянии
08 октября 2025, 09:25
В Ровно женщина выпрыгнула из окна шестого этажа: подробности трагедии
08 октября 2025, 09:15
"Томагавки" и контроль: что на самом деле беспокоит Вашингтон
08 октября 2025, 09:14
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 08:57
Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине: без света – более 4,5 тысячи абонентов
08 октября 2025, 08:46
В Киеве малолетние дети подожгли подъезд многоэтажки
08 октября 2025, 08:44
Украина может получить от Чехии партию модернизированных танков
08 октября 2025, 08:37
На Киевщине умер мужчина, приехавший проходить военно-врачебную комиссию
08 октября 2025, 08:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »