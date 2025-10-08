Скриншот с видео

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", передает RegioNews.

По данным журналистов, руководитель оперативного управления БЭБ во Львовской области Роман Мудь мог быть причастен к созданию бизнеса, оформленного на членов его семьи.

Как отмечается в материале "Миллионер из БЭБ", в центре Львова действует ресторан "Килинский", который, по свидетельству посетителей и источников, связывают с представителями местного БЭБа.

Расследователи утверждают, что заведение оформлено на жену правоохранителя, с которой он якобы фиктивно расстался, чтобы избежать мобилизации.

По данным журналистов, в ресторанном бизнесе задействованы несколько родственников чиновника, а доходы от деятельности заведения могут достигать миллионов гривен.

Авторы материала также сообщили о попытках слежки за ними во время работы во Львове и по возвращении из командировки.

После публикации расследования Роман Мудь, по их информации, уволился с должности в управлении БЭБ.

Редакция призвала правоохранительные органы проверить обнародованные факты и дать оценку действиям причастных лиц.

Напомним, ранее журналисты-расследователи выяснили, что семья главы Энергетической таможни Анатолия Комара ведет роскошный образ жизни. В частности, у его семьи нашли квартиру в элитном ЖК в Киеве и имение под Киевом площадью более 450 м² и стоимостью около 70 млн грн.

Впоследствии премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила проверить факты журналистского расследования об Анатолии Комаре.