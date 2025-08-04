Свириденко поручила проверить таможенника Анатолия Комара после журналистского расследования

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Об этом Юлия Свириденко сообщила в Телеграмме, передает RegioNews.

"Поручила Министерству финансов вместе с Государственной таможенной службой, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолии Комаре, и безотлагательно доложить о результатах и принятых мерах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, журналисты-расследователи выяснили, что семья главы Энергетической таможни Анатолия Комара ведет роскошный образ жизни. В частности, у его семьи нашли квартиру в элитном ЖК в Киеве и имение под Киевом площадью более 450 м² и стоимостью около 70 млн грн. Журналисты также установили связь Анатолия Комара с группой компаний VM Groupe.