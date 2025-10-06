12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 15:11

Фиктивные поставки РЭБ и дронов: в Луганской области злоумышленники украли у общины почти 6 млн грн

06 октября 2025, 15:11
Читайте також українською мовою
фото: Бюро экономической безопасности
Читайте також
українською мовою

Правоохранители сообщили о подозрении членам организованной преступной группы в присвоении средств Северодонецкого городского территориального общества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Как стало известно, частный предприниматель для завладения бюджетными средствами фиктивно снабжал военное оборудование коммунальное предприятие Северодонецкой городской военной администрации.

Предприниматель организовал подготовку поддельных писем-просьб от имени воинских частей о закупке FPV дронов и мобильных антидроновых комплексов РЭБ для борьбы с дронами. Впоследствии их направили в Северодонецкую городскую военную администрацию и направили в коммунальное предприятие для проведения закупок.

Директор коммунального предприятия перечислил более 5,5 млн. грн. на расчетные счета двух обществ в качестве оплаты за приобретенное военное имущество и оборудование. Эти средства в дальнейшем поступили на счета компаний, подконтрольных организатору схемы, и были выведены в наличные деньги и распределены между участниками организованной группы.

"Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению преступления", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области. Известно, что наши беспилотники, по меньшей мере, семь раз попали по территории складов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луганская область БЭБ община деньги схема
Правительство вводит ежемесячную доплату 4000 грн для учителей в прифронтовых громадах
05 октября 2025, 19:00
Международная киберсхема: мошенники украли более $1,5 млн из госучреждения США
26 сентября 2025, 18:00
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
На Днепропетровщине будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств
06 октября 2025, 15:31
Харьков готовится к самой сложной зиме за все годы войны
06 октября 2025, 15:29
Мать из Днепра получила 10 лет за создание детского порно с собственным сыном
06 октября 2025, 15:08
На Житомирщине женщина избила односельчанку деревянной доской – потерпевшая умерла
06 октября 2025, 14:58
В Одесской области наладили незаконный экспорт сои
06 октября 2025, 14:57
В Киеве с 2026 года введут цифровые пропуски во время комендантского часа
06 октября 2025, 14:49
У семьи бывшего руководителя ТЦК Харькова нашли люксовые авто стоимостью более 3 млн грн
06 октября 2025, 14:42
На Днепропетровщине пьяная мать покусала сына
06 октября 2025, 14:31
На Львовщине будут судить правоохранителя, сфальсифицировавшего протокол, чтобы "прикрыть" чиновника за пьяное ДТП
06 октября 2025, 14:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »