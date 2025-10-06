фото: Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Как стало известно, частный предприниматель для завладения бюджетными средствами фиктивно снабжал военное оборудование коммунальное предприятие Северодонецкой городской военной администрации.

Предприниматель организовал подготовку поддельных писем-просьб от имени воинских частей о закупке FPV дронов и мобильных антидроновых комплексов РЭБ для борьбы с дронами. Впоследствии их направили в Северодонецкую городскую военную администрацию и направили в коммунальное предприятие для проведения закупок.

Директор коммунального предприятия перечислил более 5,5 млн. грн. на расчетные счета двух обществ в качестве оплаты за приобретенное военное имущество и оборудование. Эти средства в дальнейшем поступили на счета компаний, подконтрольных организатору схемы, и были выведены в наличные деньги и распределены между участниками организованной группы.

"Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению преступления", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области. Известно, что наши беспилотники, по меньшей мере, семь раз попали по территории складов.