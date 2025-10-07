ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасности
Государственное бюро расследований системно разоблачает лиц, предавших Украину или сотрудничающих с врагом во время войны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения РФ Бюро расследует 2 780 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности государства, в частности:
- 1 895 производств – по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины);
- 696 производств – за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК Украины);
- 46 производств – за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.
В ведомстве добавили, что по состоянию на начало октября 2025:
- 1519 лицам сообщено о подозрении;
- 515 человек объявлено в розыск;
- 1 351 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационизму;
- 1301 обвинительный акт направлен в суд.
"Среди последних результатов – реальные тюремные приговоры для перебежчиков, которые перешли на сторону врага, и разоблачение коллаборантов, добровольно сотрудничавших с оккупационными администрациями", – говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре Государственное бюро расследований выявило значительные коррупционные схемы в лесной отрасли, нанесшие государству ущерб на сумму более 700 миллионов гривен.