ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасности

иллюстративное фото: из открытых источников

Государственное бюро расследований системно разоблачает лиц, предавших Украину или сотрудничающих с врагом во время войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения РФ Бюро расследует 2 780 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности государства, в частности:

1 895 производств – по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины);

696 производств – за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК Украины);

46 производств – за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.

В ведомстве добавили, что по состоянию на начало октября 2025:

1519 лицам сообщено о подозрении;

515 человек объявлено в розыск;

1 351 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационизму;

1301 обвинительный акт направлен в суд.

"Среди последних результатов – реальные тюремные приговоры для перебежчиков, которые перешли на сторону врага, и разоблачение коллаборантов, добровольно сотрудничавших с оккупационными администрациями", – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Государственное бюро расследований выявило значительные коррупционные схемы в лесной отрасли, нанесшие государству ущерб на сумму более 700 миллионов гривен.