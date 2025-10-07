11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 12:59

ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасности

07 октября 2025, 12:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Государственное бюро расследований системно разоблачает лиц, предавших Украину или сотрудничающих с врагом во время войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, с начала полномасштабного вторжения РФ Бюро расследует 2 780 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности государства, в частности:

  • 1 895 производств – по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины);
  • 696 производств – за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК Украины);
  • 46 производств – за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.

В ведомстве добавили, что по состоянию на начало октября 2025:

  • 1519 лицам сообщено о подозрении;
  • 515 человек объявлено в розыск;
  • 1 351 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационизму;
  • 1301 обвинительный акт направлен в суд.

"Среди последних результатов – реальные тюремные приговоры для перебежчиков, которые перешли на сторону врага, и разоблачение коллаборантов, добровольно сотрудничавших с оккупационными администрациями", – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре Государственное бюро расследований выявило значительные коррупционные схемы в лесной отрасли, нанесшие государству ущерб на сумму более 700 миллионов гривен.

