11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 12:43

Компания Apple под следствием из-за скандала с Siri – Politico

07 октября 2025, 12:43
Иллюстративное фото: из открытых источников
Прокуратура Парижа открыла расследование против компании Apple по подозрению в незаконном прослушивании пользователей из-за голосового помощника Siri

Об этом сообщает Politico, передает RegioNews.

Отмечается, что дело основано на жалобе Лиги прав человека и показаниях Томаса Ле Боньєка, бывшего сотрудника ирландской компании Globe Technical Services – подрядчика Apple.

По его словам, во время работы он прослушивал тысячи записей Siri, которые использовались для улучшения качества ответа помощника. Часть из них содержала конфиденциальные данные пользователей, включая медицинскую информацию, семейные разговоры и даже детали, по которым можно было идентифицировать конкретных людей.

Представитель Apple во Франции заявил, что компания "никогда не использовала данные Siri для создания маркетинговых профилей, не передавала их для рекламы и не продавала никому по какой-либо причине".

Это не первый подобный скандал. В 2019 году пользователи Apple в США также подали иск против компании, обвиняя ее в записи частных разговоров без согласия. Тогда Apple опровергла обвинения, но в конце декабря 2024 согласилась выплатить $95 миллионов для урегулирования судебных претензий.

Напомним, с 19 по 26 сентября – в период от старта мировых продаж iPhone 17 до их официального релиза в Украине – таможенники обнаружили 421 смартфон Apple, пытавшихся ввезти в Украину без уплаты таможенных платежей. Чаще всего гаджеты пытались провезти из Европы – в частности, из Польши, Румынии и Австрии.

прокуратура расследование Франция Apple Париж Siri
