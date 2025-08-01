Роскош на миллионы: образ жизни топ-таможенника с зарплатой 90 тысяч гривен

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Об этом говорится в расследованных программах "Схемы", передает RegioNews.

В феврале 2022 года Анатолий Комар возглавил Энергетическую таможню — структурное подразделение Государственной таможенной службы, оформляющее все подакцизные энергоносители, в том числе топливо, газ и электроэнергию. Его задача – предотвращать контрабанду и не допустить на украинский рынок запрещенное российское топливо после 2022 года.

Однако журналисты сообщили, что Комар связан с компанией, которую правоохранители подозревают в завозе компонентов в топливо российского происхождения и уклонении от уплаты акциза. Речь идет о многомиллионном ущербе бюджета и таких рисках действий, которые нарушают доверие к должностному лицу.

Расследование также выявило незаурядный образ жизни чиновника и его семьи: автомобиль Mercedes-Benz S-класса, квартира в элитном ЖК в Киеве и поместье под Киевом площадью более 450 м² и стоимостью около 70 млн грн, оформленный на тестя – пенсионера Сергея Гладкова.

Источники из открытых баз данных показали: за свою трудовую карьеру тесть и теща Комара заработали примерно 24 млн грн. В то время как только начальные этапы строительства поместья обошлись более 48 млн грн, а внутренние украшения и мебель еще около 70 млн грн.

Журналисты обратились к Анатолию Комару с просьбой объяснить происхождение этих средств. Он ответил уклончиво, заявив, что "тесть - ФЛП, доходов достаточно", но не привел никаких подтверждений. Также отказался предоставлять контакты тестя и тещи. Его семья избегает комментариев журналистам и не дает ответов на вопросы о происхождении финансов.

Кстати, дочь Комара получает платное образование за границей – в Королевском колледже в Лондоне, а до этого – в частной школе на Кипре, о чем нет упоминаний в декларации чиновника.

Как известно, глава энергетической таможни Анатолий Комар – родом из Полтавщины. Ему 44, но он уже на пенсии по выслуге лет, ведь около двух десятилетий проработал в Службе безопасности Украины. Судя по публичным выступлениям, занимался там защитой критической инфраструктуры.

Перед приходом на таможню успел несколько лет поработать советником в частном секторе. Сейчас зарплата Комара на таможне составляет около 90 тысяч гривен в месяц – это около двух тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что у эксвицепремьера Украины Алексея Чернышева нашли элитные имения в Киевской области. Речь идет о почти восьми гектарах на берегу реки Козинки.

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