"Мільйонер із БЕБ": як у Львові родина посадовця заробляє на ресторані

Журналісти оприлюднили розслідування про можливі зловживання у львівському управлінні Бюро економічної безпеки

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", передає RegioNews.

За даними журналістів, керівник оперативного управління БЕБ у Львівській області Роман Мудь міг бути причетний до створення бізнесу, який оформлено на членів його родини.

Як зазначається у матеріалі "Мільйонер із БЕБ", у центрі Львова діє ресторан "Кілінський", який, за свідченнями відвідувачів і джерел, пов'язують із представниками місцевого БЕБу.

Розслідувачі стверджують, що заклад оформлено на дружину правоохоронця, з якою він нібито фіктивно розлучився, щоб уникнути мобілізації.

За даними журналістів, у ресторанному бізнесі задіяні кілька родичів посадовця, а прибутки від діяльності закладу можуть сягати мільйонів гривень.

Автори матеріалу також повідомили про спроби стеження за ними під час роботи у Львові та після повернення з відрядження.

Після публікації розслідування Роман Мудь, за їхньою інформацією, звільнився з посади в управлінні БЕБ.

Редакція закликала правоохоронні органи перевірити оприлюднені факти та надати оцінку діям причетних осіб.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара веде розкішний спосіб життя. Зокрема у його родини знайшли квартиру в елітному ЖК у Києві та маєток під Києвом площею понад 450 м² і вартістю близько 70 млн грн.

Згодом прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доручила перевірити факти з журналістського розслідування про Анатолія Комара.