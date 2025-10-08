08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08:44  08 жовтня
У Києві малолітні діти підпалили під'їзд багатоповерхівки
08:28  08 жовтня
На Київщині помер чоловік, який приїхав проходити військово-лікарську комісію
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 08:54

"Мільйонер із БЕБ": як у Львові родина посадовця заробляє на ресторані

08 жовтня 2025, 08:54
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Журналісти оприлюднили розслідування про можливі зловживання у львівському управлінні Бюро економічної безпеки

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", передає RegioNews.

За даними журналістів, керівник оперативного управління БЕБ у Львівській області Роман Мудь міг бути причетний до створення бізнесу, який оформлено на членів його родини.

Як зазначається у матеріалі "Мільйонер із БЕБ", у центрі Львова діє ресторан "Кілінський", який, за свідченнями відвідувачів і джерел, пов'язують із представниками місцевого БЕБу.

Розслідувачі стверджують, що заклад оформлено на дружину правоохоронця, з якою він нібито фіктивно розлучився, щоб уникнути мобілізації.

За даними журналістів, у ресторанному бізнесі задіяні кілька родичів посадовця, а прибутки від діяльності закладу можуть сягати мільйонів гривень.

Автори матеріалу також повідомили про спроби стеження за ними під час роботи у Львові та після повернення з відрядження.

Після публікації розслідування Роман Мудь, за їхньою інформацією, звільнився з посади в управлінні БЕБ.

Редакція закликала правоохоронні органи перевірити оприлюднені факти та надати оцінку діям причетних осіб.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара веде розкішний спосіб життя. Зокрема у його родини знайшли квартиру в елітному ЖК у Києві та маєток під Києвом площею понад 450 м² і вартістю близько 70 млн грн.

Згодом прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доручила перевірити факти з журналістського розслідування про Анатолія Комара.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів БЕБ Роман Мудь ресторан бізнес Дружина розлучення розслідування
ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки
07 жовтня 2025, 12:59
Компанія Apple під слідством через скандал із Siri – Politico
07 жовтня 2025, 12:43
Фіктивне постачання РЕБ та дронів: на Луганщині зловмисники вкрали у громади майже 6 млн грн
06 жовтня 2025, 15:11
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08 жовтня 2025, 11:12
На Кіровоградщині з річки Інгулець дістали тіло чоловіка
08 жовтня 2025, 10:49
Популізм проти ринку: чому українці ризикують замерзнути цієї зими
08 жовтня 2025, 10:45
Ядерна загроза на Запорізькій АЕС: Росія переходить до другої фази провокацій
08 жовтня 2025, 10:29
Закупівля "із націнкою": на Закарпатті судитимуть правоохоронця за переплату майже мільйона гривень за обладнання
08 жовтня 2025, 10:13
На 92-му році життя помер перший воротар львівських "Карпат"
08 жовтня 2025, 09:58
На Харківщині під час польових робіт трактор наїхав на вибухівку
08 жовтня 2025, 09:50
Росіяни атакували Корабельний район Херсона: є загиблі та поранена
08 жовтня 2025, 09:43
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: в поліції розповіли подробиці
08 жовтня 2025, 09:39
На Сумщині ворожий дрон влучив у будинок: постраждала родина, 4-річна дівчинка – у важкому стані
08 жовтня 2025, 09:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »