Харьковская область под обстрелом: погибла женщина, повреждены дома и хозяйственные постройки
В течение суток российские войска обстреливали Изюмский, Богодуховский и Купянский районы, используя управляемые авиационные бомбы, беспилотники, артиллерию и FPV-дроны
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В селе Гусынка Киндрашевской громады во время артиллерийского обстрела погибла 57-летняя местная жительница. В других населенных пунктах Купянского района огонь привел к возгоранию сухой травы и зданий, повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
В селе Ивашки Богодуховского района FPV-дроны уничтожили несколько частных домов и повредили хозяйственные постройки. Пострадавших среди людей не было. На территории Изюмщины в результате обстрелов повреждены частные домохозяйства, горела лесопосадка, сухая трава и лесная подстилка.
4 октября полицейские провели осмотры мест происшествий и внесли сведения об инцидентах в Единый реестр досудебных расследований в рамках уголовных производств по вооруженной агрессии России.
Ранее сообщалось, Россия продолжает наносить массированные удары по территории Украины, пытаясь уничтожить энергетическую систему страны в преддверии зимы. На этот раз атака охватила семь областей, вызвав новые разрушения и жертвы среди гражданского населения.
В ночь на 5 октября во Львовской области во время комбинированного удара погибли два человека, еще двое получили ранения. Во Львове в индустриальном парке Sparrow вспыхнул пожар из-за вражеского обстрела.
Ночью в Запорожье в результате атаки российских войск погиб один человек, еще девять получили ранения. Пожары вспыхнули в частном секторе и многоэтажках.