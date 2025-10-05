18:32  04 октября
С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
14:55  04 октября
В Одесской области таможенники остановили попытку вывоза старинных книг, которые могли принадлежать библиотеке Грушевского
17:53  04 октября
В Харькове на парковке супермаркета мужчина упал в люк и захлебнулся
05 октября 2025, 10:30

Харьковская область под обстрелом: погибла женщина, повреждены дома и хозяйственные постройки

05 октября 2025, 10:30
Фото: пресс-служба полиции
В течение суток российские войска обстреливали Изюмский, Богодуховский и Купянский районы, используя управляемые авиационные бомбы, беспилотники, артиллерию и FPV-дроны

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В селе Гусынка Киндрашевской громады во время артиллерийского обстрела погибла 57-летняя местная жительница. В других населенных пунктах Купянского района огонь привел к возгоранию сухой травы и зданий, повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Полиция осматривает последствия обстрелов в Харьковской области

В селе Ивашки Богодуховского района FPV-дроны уничтожили несколько частных домов и повредили хозяйственные постройки. Пострадавших среди людей не было. На территории Изюмщины в результате обстрелов повреждены частные домохозяйства, горела лесопосадка, сухая трава и лесная подстилка.

4 октября полицейские провели осмотры мест происшествий и внесли сведения об инцидентах в Единый реестр досудебных расследований в рамках уголовных производств по вооруженной агрессии России.

Ранее сообщалось, Россия продолжает наносить массированные удары по территории Украины, пытаясь уничтожить энергетическую систему страны в преддверии зимы. На этот раз атака охватила семь областей, вызвав новые разрушения и жертвы среди гражданского населения.

В ночь на 5 октября во Львовской области во время комбинированного удара погибли два человека, еще двое получили ранения. Во Львове в индустриальном парке Sparrow вспыхнул пожар из-за вражеского обстрела.

Ночью в Запорожье в результате атаки российских войск погиб один человек, еще девять получили ранения. Пожары вспыхнули в частном секторе и многоэтажках.

