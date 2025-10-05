18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 11:46

Ворожі ракети зруйнували будинок на Львівщині: загинула сім’я з чотирьох людей, серед них – 15-річна дівчинка

05 жовтня 2025, 11:46
Фото: Прокуратура України
Після нічного обстрілу Львівщини рятувальники ліквідовують наслідки ударів і продовжують працювати на місцях влучань

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У ніч на 5 жовтня Львівщина зазнала наймасованішого комбінованого обстрілу з початку повномасштабної війни. Російські ракети влучили по житлових, промислових та енергетичних об’єктах регіону.

Правоохоронці документують наслідки ударів

Одне з влучань припало на житловий будинок у селі Лапаївка Львівського району. Внаслідок удару загинула родина з чотирьох осіб, серед яких 15-річна дівчинка. Ще одного члена цієї сім’ї госпіталізували з пораненнями, а також двох мешканок сусідніх будинків. Іншим потерпілим надали допомогу на місці.

На території Львова та області зафіксовано також удари по промислових і енергетичних об’єктах. Пошкоджено виробничі приміщення, склади, гаражі, станцію технічного обслуговування та об’єкти енергетичної інфраструктури. Окремо сталося загоряння на газовому сховищі.

На місці влучання працюють надзвичайники

На місцях подій працюють правоохоронці та прокурори. Вони документують наслідки ударів і воєнні злочини. До слідчих дій залучені криміналісти, вибухотехніки та судові експерти. Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується порушення законів та звичаїв війни з загибеллю людей.

Раніше повідомлялося, Росія продовжує завдавати масованих ударів по території України, намагаючись знищити енергетичну систему країни напередодні зими. Цього разу атака охопила сім областей, спричинивши нові руйнування та жертви серед цивільних.

В ніч на 5 жовтня на Львівщині під час комбінованого удару загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. У Львові в індустріальному парку Sparrow спалахнула пожежа через ворожий обстріл.

Вночі в Запоріжжі внаслідок атаки російських військ загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення. Пожежі спалахнули у приватному секторі та багатоповерхівках.

