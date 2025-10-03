16:26  03 октября
03 октября 2025, 18:42

На Львовщине маршрутка врезалась в грузовик: среди 8 пострадавших – подросток

03 октября 2025, 18:42
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Во Львовском районе в результате столкновения с грузовиком травмированы восемь пассажиров маршрутки. Полицейские устанавливают обстоятельства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что сегодня, 3 октября, около 15:15 вблизи села Гамалеевка Львовского района произошла авария.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись грузовик Volvo под управлением 60-летнего жителя Житомира и автобус БАЗ, выполнявший рейс междугороднего маршрута, за рулем которого находился 53-летний житель Золочевского района.

По состоянию на 16:30 известно о восьми пострадавших пассажирах маршрутки, среди них – 14-летний подросток. Всех доставили в больницы, диагнозы уточняются.

На месте работают следователи и патрульные. Обстоятельства ДТП выясняются, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, в Киевской области легковушка врезалась в маршрутку. Погиб водитель авто, еще восемь человек пострадали. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

