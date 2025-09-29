Фото: полиция

ДТП произошло в понедельник, 29 сентября, около 11:00 вблизи села Червоное в Ковалевской громаде на Белоцерковщине

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и ГСЧС.

На дороге сообщением "Фастов – Белая Церковь" столкнулись легковушка "ВАЗ" и маршрутный автобус "Рута".

По предварительным данным, 40-летний водитель "ВАЗа" выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Несовершеннолетний пассажир легковушки и два пассажира маршрутки, среди которых девочка-подросток, попали в больницу. Еще пять человек, включая водителя "Руты", также получили травмы разной степени. Все получили медицинскую помощь.

Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего парня из покореженной машины.

На месте работали полиция, медики и служба ГСЧС.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Киевской области микроавтобус врезался в металлический отбойник – он насквозь проткнул машину. Погиб водитель, пассажир получил травмы.