Фото: полиция

ДТП произошло в ночь на 2 октября на трассе "Стрый – Изварино" возле села Копистин Хмельницкого района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Opel под управлением 39-летнего жителя Винницкой области и Mitsubishi, за рулем которого находился 44-летний житель Черновицкой области.

В результате аварии пострадал водитель Opel и трое его пассажиров 47, 42 и 38 лет. Всех травмированных доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

