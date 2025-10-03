12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 12:53

На Хмельнитчине ночью столкнулись два автомобиля: пострадали четыре человека

03 октября 2025, 12:53
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло в ночь на 2 октября на трассе "Стрый – Изварино" возле села Копистин Хмельницкого района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Opel под управлением 39-летнего жителя Винницкой области и Mitsubishi, за рулем которого находился 44-летний житель Черновицкой области.

В результате аварии пострадал водитель Opel и трое его пассажиров 47, 42 и 38 лет. Всех травмированных доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 1 октября в Черкасской области легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате столкновения погибли 30-летний водитель легковушки и его 37-летняя пассажирка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП полиция Хмельницкая область происшествия авария пострадавшие
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Впервые при Трампе: США расширят разведывательную поддержку Украины для ударов по энергетической инфраструктуре РФ, - СМИ
03 октября 2025, 13:34
Может ли Украина стать "новым Китаем" по производству дронов для НАТО
03 октября 2025, 13:26
Укрпочта продает винтажные револьверы и пистолеты Нагана и ТТ: каждая вещь демилитаризована и с паспортом
03 октября 2025, 13:20
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
03 октября 2025, 13:13
Ветераны из Харьковщины и других регионов могут получить миллион на бизнес
03 октября 2025, 12:55
На оккупированных территориях россияне ищут идейных коллаборантов для детских лагерей
03 октября 2025, 12:35
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
03 октября 2025, 12:30
Скандал с Укрзализныцей: российские стаканы в поездах попали на международные рейсы
03 октября 2025, 12:19
Притворялся военным: житель Хмельницкого выманил у женщины более 670 тысяч гривен
03 октября 2025, 12:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »