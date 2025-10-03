На Хмельнитчине ночью столкнулись два автомобиля: пострадали четыре человека
ДТП произошло в ночь на 2 октября на трассе "Стрый – Изварино" возле села Копистин Хмельницкого района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись автомобиль Opel под управлением 39-летнего жителя Винницкой области и Mitsubishi, за рулем которого находился 44-летний житель Черновицкой области.
В результате аварии пострадал водитель Opel и трое его пассажиров 47, 42 и 38 лет. Всех травмированных доставили в больницу.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 1 октября в Черкасской области легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате столкновения погибли 30-летний водитель легковушки и его 37-летняя пассажирка.
