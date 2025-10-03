На Львівщині маршрутка врізалася у вантажівку: серед 8 постраждалих – підліток

Фото: Національна поліція

У Львівському районі внаслідок зіткнення з вантажівкою травмовані вісім пасажирів маршрутки. Поліцейські встановлюють обставини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що сьогодні, 3 жовтня, близько 15:15 неподалік села Гамаліївка Львівського району сталася аварія.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися вантажівка Volvo під керуванням 60-річного жителя Житомира та автобус БАЗ, який виконував рейс міжміського маршруту, за кермом якого перебував 53-річний мешканець Золочівського району.

Станом на 16:30 відомо про вісім постраждалих пасажирів маршрутки, серед них – 14-річний підліток. Усіх доставили до лікарень, діагнози уточнюються.

На місці працюють слідчі поліції та патрульні. Обставини ДТП зя'совуються, вирішується питання правової кваліфікації події.

