03 жовтня 2025, 18:42

На Львівщині маршрутка врізалася у вантажівку: серед 8 постраждалих – підліток

03 жовтня 2025, 18:42
Фото: Національна поліція
У Львівському районі внаслідок зіткнення з вантажівкою травмовані вісім пасажирів маршрутки. Поліцейські встановлюють обставини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що сьогодні, 3 жовтня, близько 15:15 неподалік села Гамаліївка Львівського району сталася аварія.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися вантажівка Volvo під керуванням 60-річного жителя Житомира та автобус БАЗ, який виконував рейс міжміського маршруту, за кермом якого перебував 53-річний мешканець Золочівського району.

Станом на 16:30 відомо про вісім постраждалих пасажирів маршрутки, серед них – 14-річний підліток. Усіх доставили до лікарень, діагнози уточнюються.

На місці працюють слідчі поліції та патрульні. Обставини ДТП зя'совуються, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, на Київщині легковик врізався у маршрутку. Загинув водій авто, ще вісім людей постраждали. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

