16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
14:59  03 октября
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
03 октября 2025, 18:24

В Киевской области Mercedes столкнулся с Volkswagen: погиб мужчина, среди травмированных – 16-летняя девушка

03 октября 2025, 18:24
Фото: полиция Киевщины
В Белоцерковском районе правоохранители выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в селе Бране Поле Медвинской громады

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате столкновения погиб 52-летний водитель Volkswagen, получивший травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое пассажиров этого автомобиля – 16-летняя девушка, 53-летняя женщина и 51-летний мужчина – были доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.

На месте аварии работали полицейские и медики.

Полиция задержала водителя Mercedes-Benz в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи уже начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Ранее сообщалось, на одной из трасс Одесской области произошло трагическое ДТП с участием легковушки и грузовика. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и допустил столкновение с фурой, однако следствие выясняет, могла ли авария произойти из-за технической неисправности или других обстоятельств.

03 октября 2025
Наркотики "для похудения": в Киеве разоблачили злоумышленников, торговавших психотропами
03 октября 2025, 18:55
В "Дии" появится новая функция: уведомление о том, кто и когда просматривал ваши данные
03 октября 2025, 18:52
На Львовщине маршрутка врезалась в грузовик: среди 8 пострадавших – подросток
03 октября 2025, 18:42
Российский удар по Сумщине: Шостка и десятки сел остались без света
03 октября 2025, 18:30
"Путешествие" за 7,5 тысячи евро: житель Днепропетровщины попытался прорваться в Румынию
03 октября 2025, 18:29
Семейная ссора в Харькове: мужчина избил 50-летнюю сестру
03 октября 2025, 17:57
В Житомирской области будут судить врача из-за смерти пациента
03 октября 2025, 17:37
СБУ подтвердила: подозреваемый в убийстве Парубия работал на РФ
03 октября 2025, 17:35
"До 17 попаданий дронов": в Одесской области уничтожено 250 тысяч бутылок коньяка AZNAURI
03 октября 2025, 17:27
