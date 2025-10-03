Фото: полиция Киевщины

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате столкновения погиб 52-летний водитель Volkswagen, получивший травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое пассажиров этого автомобиля – 16-летняя девушка, 53-летняя женщина и 51-летний мужчина – были доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.

На месте аварии работали полицейские и медики.

Полиция задержала водителя Mercedes-Benz в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи уже начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.

