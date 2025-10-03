12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
03 октября 2025, 11:09

На Прикарпатье пьяный лесничий на Toyota врезался в Volkswagen: один человек погиб

03 октября 2025, 11:09
Фото: ГБР
1 октября на Прикарпатье произошла авария с участием служащего Яловичерского лесничества

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

Около 19:00 мужчина, находясь пьяным, ехал за рулем Toyota Land Cruiser в направлении Верховины. Он не справился с управлением и врезался в Volkswagen Passat, водитель которого разворачивал на второстепенную дорогу. 54-летний водитель Volkswagen погиб на месте.

Следователи ГБР провели осмотр места аварии, изъяли оба авто и отобрали образцы крови у лесничего. Экспертиза подтвердила его состояние опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Лесничему объявили подозрение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд отправил мужчину под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, 1 октября в Черкасской области легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате столкновения погибли 30-летний водитель легковушки и его 37-летняя пассажирка.

03 октября 2025
