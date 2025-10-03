Фото: ГБР

1 октября на Прикарпатье произошла авария с участием служащего Яловичерского лесничества

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

Около 19:00 мужчина, находясь пьяным, ехал за рулем Toyota Land Cruiser в направлении Верховины. Он не справился с управлением и врезался в Volkswagen Passat, водитель которого разворачивал на второстепенную дорогу. 54-летний водитель Volkswagen погиб на месте.

Следователи ГБР провели осмотр места аварии, изъяли оба авто и отобрали образцы крови у лесничего. Экспертиза подтвердила его состояние опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Лесничему объявили подозрение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд отправил мужчину под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, 1 октября в Черкасской области легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате столкновения погибли 30-летний водитель легковушки и его 37-летняя пассажирка.