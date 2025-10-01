Підпал пошти у Львові: поліція затримала 19-річного зловмисника

Фото: Національна поліція

Львові поліція затримала 19-річного мешканця Рівненської області, який підозрюється у підпалі поштового відділення. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, проте вогнем були пошкоджені вхідні двері приміщення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що пожежа сталася 29 вересня близько 22:00 на проспекті Червоної Калини. Вогонь охопив двері відділення, розташованого у багатоквартирному будинку.

Після ліквідації пожежі правоохоронці встановили, що причиною стало умисне підпалювання.

За даними поліції, зловмисник заздалегідь приготував каністру з бензином, приніс її до входу та підпалив, після чого втік.

Завдяки оперативній роботі правоохоронців особу підозрюваного вдалося швидко встановити та затримати.

Зловмиснику повідомлено про підозру. Йому світить позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Досудове розслідування триває.

