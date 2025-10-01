Фото: ГСЧС

В ночь на 1 октября в городе Надворная вспыхнул пожар в двухэтажном доме

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 01:21. Огонь охватил вещи домашнего обихода в квартире на втором этаже, площадь возгорания составила около 30 кв. м.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек – граждан 79 и 58 лет.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, ночью 30 сентября в Житомирской области во время пожара в доме погибли два человека – 38-летний мужчина и 56-летняя женщина.