Фото: полиция

Правоохранители установили и задержали 45-летнего мужчину, причастного к двойному убийству в Уманском районе. Убийство женщины в доме злоумышленник замаскировал под пожар, а тело мужчины, застреленного из оружия, спрятал в кустарниках

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

19 сентября в полицию обратился местный житель, который пришел к 74-летнему отцу и увидел в доме возгорание, а в одной из комнат мертвого человека. Погибшей оказалась 64-летняя односельчанка, помогавшая пенсионеру по хозяйству. Самого мужчины дома не было.

Злоумышленник инсценировал пожар, разбрасал в доме вещи, украл имущество и ценности и скрылся.

Над раскрытием преступления работали оперативники, эксперты, кинологи и водолазы. Они подробно обследовали территорию, просмотрели записи камер и проверили возможных свидетелей.

В ходе поисковых мероприятий полицейские обнаружили в кустарниках тело 74-летнего хозяина дома с огнестрельными ранениями.

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель Запорожской области. Он скрывался в заброшенных домах в селе Верхнячка, где его задержали спецназовцы. В жилье, которое снимал в Умани, нашли оружие и боеприпасы. Все направили на экспертизу.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух лиц по корыстным мотивам (п.п. 1, 6, 13 ч. 2 ст. 115 УК), разбоях в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК) и незаконном обращении с оружием (ст. 26 УК).Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Задержанному грозит пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.

Напомним, суд признал виновным в убийстве главного балетмейстера Харьковского академического театра музыкальной комедии Марии Холодной ее мужа. Злоумышленника приговорили к 15 годам лишения свободы.