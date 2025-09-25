07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
09:53  25 сентября
В Криворожском интернате пациентов заставляли копать могилы и работать бесплатно
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2025, 08:59

В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф

25 сентября 2025, 08:59
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Днепровском районе Киева 6-летний мальчик вызвал пожар в гипермаркете. Пока его родители были заняты покупками, ребенок нашел зажигалку на прилавке и подожг картонную коробку с креслом

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что огонь быстро распространился на соседние стеллажи.

К счастью, никто не пострадал, но магазин понес убытки более чем на 30 тысяч гривен.

Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу, а в отношении родителей составили административные материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Им грозит немалый штраф.

Полиция призывает родителей не оставлять детей без присмотра, особенно в общественных местах с потенциальной опасностью.

Напомним, в Винницкой области из-за баловства со спичками чуть не сгорел дом с детьми. Трое маленьких детей остались дома без присмотра. Самая молодая, 2-летняя девочка, нашла спички и стала ими играть.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев пожар полиция штраф ребенок родители гипермаркет мальчик
В Виннице Jaguar сбил 10-летнюю девочку на переходе
25 сентября 2025, 08:57
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
На Харьковщине задержали агентку РФ, которая собирала данные об обороне на Изюмском направлении
25 сентября 2025, 11:14
На Ровенщине несовершеннолетний угнал авто и съехал в канаву
25 сентября 2025, 10:53
В больницах Запорожья находится 31 пострадавший от вражеских атак: восемь – в тяжелом состоянии
25 сентября 2025, 10:45
Спецназовцы ГУР уничтожили в Крыму два самолета Ан-26 и береговые РЛС
25 сентября 2025, 10:29
"Журналистика" под прикрытием: россияне учат детей распространять пропаганду
25 сентября 2025, 10:27
Черниговщина под массированными атаками: повреждены дома и объект инфраструктуры, возникли пожары
25 сентября 2025, 10:08
В Криворожском интернате пациентов заставляли копать могилы и работать бесплатно
25 сентября 2025, 09:53
Пожар на Подоле в Киеве: загорелись четыре автомобиля
25 сентября 2025, 09:51
СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ
25 сентября 2025, 09:40
В Тернопольской области разоблачили подпольное производство табака: изъято более 11 тонн продукции
25 сентября 2025, 09:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »