В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф

Фото: Национальная полиция

В Днепровском районе Киева 6-летний мальчик вызвал пожар в гипермаркете. Пока его родители были заняты покупками, ребенок нашел зажигалку на прилавке и подожг картонную коробку с креслом

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что огонь быстро распространился на соседние стеллажи.

К счастью, никто не пострадал, но магазин понес убытки более чем на 30 тысяч гривен.

Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу, а в отношении родителей составили административные материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Им грозит немалый штраф.

Полиция призывает родителей не оставлять детей без присмотра, особенно в общественных местах с потенциальной опасностью.

Напомним, в Винницкой области из-за баловства со спичками чуть не сгорел дом с детьми. Трое маленьких детей остались дома без присмотра. Самая молодая, 2-летняя девочка, нашла спички и стала ими играть.