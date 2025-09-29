Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, злоумышленники предоставили "клиенту" инструкции по порядку действий во время незаконной переправки через границу. Также они должны были организовать его транспортировку в Черновицкую область. Уже оттуда он должен был пройти через границу Украины с Румынией вне пунктов пропуска. За это "клиент" должен был заплатить 11 тысяч долларов.

"Злоумышленникам сообщено о подозрениях в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься имущества", - сообщили правоохранители.

Суд уже избрал меру пресечения для злоумышленников: это содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина пытался выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца. Пограничники выяснили, что часть документов на детей была поддельной.