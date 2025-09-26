Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

В Винницкой области задержали 34-летнего жителя Харьковщины, который пытался незаконно переправить мужчину призывного возраста в Молдову. Мужчина выступал посредником и за оговоренное вознаграждение должен был организовать встречу и беспрепятственный трансфер за границу вне пунктов пропуска. Свои услуги он оценил в 7 тысяч долларов.

По данным полиции, канал переправки работал через мессенджер Telegram. Потенциального "клиента" администратор должен был встретить в Виннице и обеспечить его перемещение в Молдову без официального контроля. Мужчине грозит до 9 лет заключения.

Попытку незаконной переправки правоохранители пресекли 25 сентября. К операции привлекли работников отдела полиции №1 Винницкого районного управления, управления миграционной полиции, пограничников и роту полиции особого назначения.

В настоящее время идет досудебное расследование, правоохранители проверяют возможные связи задержанного с другими каналами нелегальной миграции, чтобы установить масштаб деятельности и потенциальных сообщников.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине мужчина пытался выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца. Пограничники выяснили, что часть документов на детей была поддельной.