00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
26 сентября 2025, 18:10

В Винницкой области задержали мужчину, который пытался переправить за $7000 призывника в Молдову

26 сентября 2025, 18:10
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители сорвали попытку незаконной переправки мужчины за границу и задержали организатора схемы

Об этом сообщает полиция Винницкой области, передает RegioNews.

В Винницкой области задержали 34-летнего жителя Харьковщины, который пытался незаконно переправить мужчину призывного возраста в Молдову. Мужчина выступал посредником и за оговоренное вознаграждение должен был организовать встречу и беспрепятственный трансфер за границу вне пунктов пропуска. Свои услуги он оценил в 7 тысяч долларов.

По данным полиции, канал переправки работал через мессенджер Telegram. Потенциального "клиента" администратор должен был встретить в Виннице и обеспечить его перемещение в Молдову без официального контроля. Мужчине грозит до 9 лет заключения.

Попытку незаконной переправки правоохранители пресекли 25 сентября. К операции привлекли работников отдела полиции №1 Винницкого районного управления, управления миграционной полиции, пограничников и роту полиции особого назначения.

В настоящее время идет досудебное расследование, правоохранители проверяют возможные связи задержанного с другими каналами нелегальной миграции, чтобы установить масштаб деятельности и потенциальных сообщников.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине мужчина пытался выехать за границу, выдавая себя за многодетного отца. Пограничники выяснили, что часть документов на детей была поддельной.

26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
07 августа 2025
