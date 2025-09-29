16:20  29 вересня
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
15:30  29 вересня
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 17:56

11 тисяч за "мандрівку" до Румунії: на Львівщині викрили "канал" для ухилянтів

29 вересня 2025, 17:56
Фото: Нацполіція
На Львівщині викрили схему для перетину кордону. Підозрюваних затримали

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, зловмисники надали "клієнту" інструкції щодо порядку дій під час незаконного переправлення через кордон. Також вони повинні були організувати його транспортування до Чернівецької області. Вже звідти він повинен був пройти через кордон України з Румунією поза межами пунктів пропуску. За це "клієнт" мав заплатити 11 тисяч доларів.

"Зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

Суд уже обрав запобіжний захід для зловмисників: це тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині чоловік намагався виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька. Прикордонники з’ясували, що частина документів на дітей була підробленою.

перетин кордону ухилення від мобілізації Львівська область
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
