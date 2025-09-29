Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, зловмисники надали "клієнту" інструкції щодо порядку дій під час незаконного переправлення через кордон. Також вони повинні були організувати його транспортування до Чернівецької області. Вже звідти він повинен був пройти через кордон України з Румунією поза межами пунктів пропуску. За це "клієнт" мав заплатити 11 тисяч доларів.

"Зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

Суд уже обрав запобіжний захід для зловмисників: це тримання під вартою.

