Фото: Нацполиция

В Запорожье адвокат получила подозрение за схему для устранения мобилизации. Вместе с сообщниками она продавала "белые билеты" и инвалидность мужчинам

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Такая "услуга" стоила 14 тысяч долларов. За эти деньги "клиент" мог получить фиктивную инвалидность, а затем уехать за границу с "белым билетом". При этом были доступны услуги.

Например, за 8 тысяч долларов "клиенты" могли купить возможность переправки через госграницу вне пунктов пропуска или с нарушением установленного порядка пересечения.

"При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора адвокате и обоим ее сообщникам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.