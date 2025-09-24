Фото: Нацполиция

Во Львовской области мужчину признали виновным в распространении преступного влияния, вымогательстве и грабеже. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 34-летнего жителя Львовщины в 2018 году. Тогда он был осужден за совершение тяжких преступлений. Во время отбывания наказания в исправительном учреждении он получил статус так называемого "смотрящего за ВВП".

Кроме того, "авторитет" контролировал преступные схемы, в том числе и вымогательство денег из осужденных и грабежи, отвечал за распределение средств от уголовной деятельности. В мае 2024 года ему объявили о подозрении, дело направили в суд.

Сейчас приговором суда мужчину приговорили к девяти годам заключения с конфискацией имущества.

