11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2025, 13:55

Во Львовской области осудили "смотрящего" за учреждением исполнения наказаний

24 сентября 2025, 13:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области мужчину признали виновным в распространении преступного влияния, вымогательстве и грабеже. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 34-летнего жителя Львовщины в 2018 году. Тогда он был осужден за совершение тяжких преступлений. Во время отбывания наказания в исправительном учреждении он получил статус так называемого "смотрящего за ВВП".

Кроме того, "авторитет" контролировал преступные схемы, в том числе и вымогательство денег из осужденных и грабежи, отвечал за распределение средств от уголовной деятельности. В мае 2024 года ему объявили о подозрении, дело направили в суд.

Сейчас приговором суда мужчину приговорили к девяти годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители завершили расследование в отношении командира 211 бригады, в которой пытали военнослужащих.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд криминал Львовская область
На Львовщине разоблачили банду, которая требовала деньги у сирот-переселенцев: суд вынес приговор
23 сентября 2025, 08:16
В Киеве осудили мужчину за квартирную кражу на Лесном массиве
22 сентября 2025, 11:47
В Харькове судили женщину, которая "сливала" россиянам данные об ВСУ
21 сентября 2025, 09:45
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
В Украину поступили первые дозы вакцины против гриппа: Госликслужба подтвердила качество
24 сентября 2025, 14:25
Оружие и патроны "по почте": львовская полиция разоблачила торговца оружием
24 сентября 2025, 13:50
На Черниговщине отца-насильника приговорили к 15 годам тюрьмы
24 сентября 2025, 13:29
"Звонок от СБУ": в Запорожье пенсионерка стала жертвой аферистов
24 сентября 2025, 13:25
Россияне убили семью в Донецкой области и удерживают ребенка как живой щит
24 сентября 2025, 13:14
Дрон и мина: на Херсонщине супруги получили ранения дважды за утро
24 сентября 2025, 12:49
Мошенник завладел криптовалютой жителя Житомирщины на 14,6 млн грн
24 сентября 2025, 12:41
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
24 сентября 2025, 12:28
190 млн грн убытков: в Черкасской области незаконно добывали каолин
24 сентября 2025, 12:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »