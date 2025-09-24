Фото: Нацполіція

На Львівщині чоловіка визнали винним у поширенні злочинного впливу, вимаганні та грабежі. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 34-річного жителя Львівщини в 2018 році. Тоді його засудили за скоєння тяжких злочинів. Під час відбування покарання у виправній установі він отримав статус так званого "смотрящого за УВП".

Крім того, "авторитет" контролював злочинні схеми, зокрема і вимагання грошей з засуджених та грабежі, відповідав за розподіл коштів від кримінальної діяльності. У травні 2024 року йому оголосили про підозру, справу скерували до суду.

Зараз вироком суду чоловіка засудили до дев'яти років ув'язнення із конфіскацією майна.

