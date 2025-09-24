11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
24 вересня 2025, 13:55

На Львівщині засудили "смотрящего" за установою виконання покарань

24 вересня 2025, 13:55
Фото: Нацполіція
На Львівщині чоловіка визнали винним у поширенні злочинного впливу, вимаганні та грабежі. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 34-річного жителя Львівщини в 2018 році. Тоді його засудили за скоєння тяжких злочинів. Під час відбування покарання у виправній установі він отримав статус так званого "смотрящого за УВП".

Крім того, "авторитет" контролював злочинні схеми, зокрема і вимагання грошей з засуджених та грабежі, відповідав за розподіл коштів від кримінальної діяльності. У травні 2024 року йому оголосили про підозру, справу скерували до суду.

Зараз вироком суду чоловіка засудили до дев'яти років ув'язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування щодо командира 211 бригади, в якій катували військовослужбовців.

суд кримінал Львівська область
24 вересня 2025
