Иллюстративное фото

Жительница Харькова, которая "сливала" данные об украинских военных, получила приговор. В ближайшие годы она будет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте-октябре прошлого года жительница Харькова неоднократно писала в Telegram антиукраинские сообщения. Она обвиняла украинцев в обстрелах и уничтожении города. При этом она заявляла, что россияне (которых она называла "своими") якобы не стреляют по мирным жителям.

В ноябре 2024 года она согласилась информировать неустановленного о перемещении и расположении подразделений ВСУ в Харькове. Уже в апреле она женщина проверяла на местности пребывания личного состава и военной техники сил обороны Украины и трижды посылала куратору сообщения, в том числе о пребывании военнослужащих на лечении в больнице.

В мае этого года корректировщицу задержали. Она признала вину и заключила соглашение со следствием. Женщина получила наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.