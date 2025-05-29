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29 мая 2025, 14:35

ГБР завершило расследование в отношении командира 211 бригады, в которой пытали военнослужащих

29 мая 2025, 14:35
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении командира 211-й бригады Вооруженных Сил Украины, который не реагировал на факты издевательств и пыток над военнослужащими

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, с февраля по июль 2024 командир знал о фактах пыток и жестокого обращения с военнослужащими со стороны подчиненного офицера, однако никак не реагировал на это.

Известно, что старший лейтенант систематически избивал, унижал и истязал подчиненных. Он был сыном начальника штаба этой же бригады, который является близким товарищем комбрига.

Командиру инкриминируют бездействие военной власти в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

"Пока фигурант и его защитники открыты материалы уголовного производства для ознакомления — после этого обвинительный акт будет направлен в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области будут судить командира в/ч, который заставлял солдат строить дома для родственников.

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