Иллюстративное фото: из открытых источников

На Львовщине осуждены трое участников организованной преступной группы, которые терроризировали жителей региона и занимались рэкетирством

Об этом сообщило управление СБУ во Львовской области, передает RegioNews.

Стрыйский горрайонный суд вынес приговор: организатор банды приговорен к 7,5 годам, а два участника – к 7 годам лишения свободы.

Во время спецоперации в 2024 году СБУ задержала лидера и активных участников ОПГ. В состав банды входили трое жителей области с криминальным прошлым, которые создавали искусственные конфликтные ситуации и "облагали данью" местных жителей.

Среди пострадавших были как жители райцентра, так и подростки-сироты, переехавшие во Львовскую область из-за российской агрессии.

В одном из задокументированных случаев злоумышленники потребовали средства от ребенка-сироты за "спокойную жизнь" в городке. Ежемесячная плата за "безопасность" составляла около 10 тысяч гривен.

Напомним, полицейские Кировоградщины задержали преступную группировку, которая отравляла граждан, похищала деньги с их банковских счетов и требовала фиктивные долги. Организатор банды – 44-летний криминальный авторитет по прозвищу "Васо", который раньше был "смотрящим" за Кропивницким СИЗО.