Фото: полиция

Столичный суд приговорил мужчину к пяти годам и трем месяцам заключения за квартирную кражу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В апреле в полицию Киева обратилась жительница Лесного массива и сообщила, что ее квартиру обокрали.

Правоохранители выяснили, что накануне женщина потеряла ключи, которыми воспользовался злоумышленник. Полиция быстро установила и разыскала вора – им оказался 38-летний знакомый женщины, ранее судимый за кражи, грабежи и мошенничество. Как выяснилось, мужчина увидел, как ключи выпали из сумки женщины, и когда ее не было дома, украл из квартиры мобильный телефон, дрель и монитор.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная повторно и с проникновением в жилище).

Деснянский райсуд Киева признал мужчину виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы. К этому сроку добавили и неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, поэтому в тюрьме он проведет 5 лет и 3 месяца.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который убил двух знакомых и спрятал их тела в подвале. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.