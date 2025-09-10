СБУ предотвратила теракт во Львове: задержаны двое несовершеннолетних диверсантов

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности сорвала подготовку теракта во Львове, разоблачив двух несовершеннолетних, которые по заданию российских спецслужб пытались взорвать таунхаус, где проживал боец Сил обороны

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники оставили у входа в дом самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное в цветочном горшке.

Для дистанционного подрыва взрывчатки они дополнительно установили телефонную камеру с удаленным доступом, позволявшую куратору из РФ наблюдать за объектом и активировать СВУ в нужный момент.

Сотрудники СБУ задержали исполнителей непосредственно во время закладки взрывчатки. Ими оказались два жителя Львова в возрасте 14 и 15 лет.

При задержании у фигурантов изъяли снаряженный СВУ и смартфоны с доказательствами контактов с куратором.

Несовершеннолетним сообщено о подозрении. За совершенное им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.