13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
10 сентября 2025, 15:16

СБУ предотвратила теракт во Львове: задержаны двое несовершеннолетних диверсантов

10 сентября 2025, 15:16
Фото: СБУ
Контрразведка Службы безопасности сорвала подготовку теракта во Львове, разоблачив двух несовершеннолетних, которые по заданию российских спецслужб пытались взорвать таунхаус, где проживал боец Сил обороны

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники оставили у входа в дом самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное в цветочном горшке.

Для дистанционного подрыва взрывчатки они дополнительно установили телефонную камеру с удаленным доступом, позволявшую куратору из РФ наблюдать за объектом и активировать СВУ в нужный момент.

Сотрудники СБУ задержали исполнителей непосредственно во время закладки взрывчатки. Ими оказались два жителя Львова в возрасте 14 и 15 лет.

При задержании у фигурантов изъяли снаряженный СВУ и смартфоны с доказательствами контактов с куратором.

Несовершеннолетним сообщено о подозрении. За совершенное им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.

Львов СБУ диверсант теракт самодельное взрывное устройство подростки
