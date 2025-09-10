СБУ предотвратила теракт во Львове: задержаны двое несовершеннолетних диверсантов
Контрразведка Службы безопасности сорвала подготовку теракта во Львове, разоблачив двух несовершеннолетних, которые по заданию российских спецслужб пытались взорвать таунхаус, где проживал боец Сил обороны
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, злоумышленники оставили у входа в дом самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное в цветочном горшке.
Для дистанционного подрыва взрывчатки они дополнительно установили телефонную камеру с удаленным доступом, позволявшую куратору из РФ наблюдать за объектом и активировать СВУ в нужный момент.
Сотрудники СБУ задержали исполнителей непосредственно во время закладки взрывчатки. Ими оказались два жителя Львова в возрасте 14 и 15 лет.
При задержании у фигурантов изъяли снаряженный СВУ и смартфоны с доказательствами контактов с куратором.
Несовершеннолетним сообщено о подозрении. За совершенное им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.