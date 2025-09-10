СБУ запобігла теракту у Львові: затримано двох неповнолітніх диверсантів

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки зірвала підготовку теракту у Львові, викривши двох неповнолітніх, які на замовлення російських спецслужб намагалися підірвати таунхаус, де проживав боєць Сил оборони

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники залишили біля входу до будинку саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований у горщику для квітів.

Для дистанційного підриву вибухівки вони додатково встановили телефонну камеру з віддаленим доступом, що дозволяла куратору з РФ спостерігати за об'єктом і активувати СВП у потрібний момент.

Співробітники СБУ затримали виконавців безпосередньо під час закладення вибухівки. Ними виявилися двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років.

Під час затримання у фігурантів вилучили споряджений СВП та смартфони із доказами контактів із куратором.

Неповнолітнім повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець із Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.