11:52  04 сентября
В Ровенской области 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской
08:13  04 сентября
Любовная афера в Тернополе: мужчина обманул иностранку на 37 тысяч евро
01:25  04 сентября
Последствия войны: сколько домов в Харькове снесут
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 12:59

Метровый гельминт из-за суши: во Львове впервые обнаружили редкое паразитарное заболевание у ребенка

04 сентября 2025, 12:59
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львове у 10-летнего ребенка обнаружили редкое паразитарное заболевание – дифиллоботриоз, вызванное заражением широким лентецем. Это первый зафиксированный случай этого недуга в области

Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Отмечается, что семья ребенка с 2022 года проживает в Португалии, но каждое лето приезжает в Украину.

По словам родителей, более полугода ребенок жаловался на спастические боли в животе, потерю аппетита, общую слабость и периодические расстройства пищеварения. В июле в стуле заметили гельминта длиной около одного метра, после чего обратились за медицинской помощью.

По предварительным выводам специалистов, причиной заражения стало употребление термически необработанной рыбы, в том числе суши, которые ребенок потреблял. Также не исключают несоблюдение правил личной гигиены.

Пациента направили в инфекционную больницу, лечение проходило амбулаторно.

Что такое дифиллоботриоз?

Это гельминтозное заболевание, возникающее при заражении широким лентецем – паразитом, который передается человеку из-за употребления сырой или плохо термически обработанной рыбы. Инкубационный период длится 20-60 дней.

Симптомы:

  • боли в животе, тошнота, поносы;
  • потеря аппетита, слабость, анемия;
  • иногда – крапивница, судороги, отеки;
  • фрагменты паразита в кале.

Напомним, в Ровенской области у 52-летней жительницы Сарненского района врачи-офтальмологи удалили 11-сантиметрового гельминта, паразитировавшего под кожей правого века.

Как известно, это уже четвертый случай подкожного дирофиляриоза, зарегистрированный в регионе с начала года и 54-й – с момента первой фиксации болезни в регионе в 2005 году.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов лечение ребенок больница симптомы суши паразитарное заболевание
В Ровенской области 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской
04 сентября 2025, 11:52
В Днепре разыскивают 3-х летнего мальчика, который выбежал из дома и не вернулся
02 сентября 2025, 15:15
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
На Харьковщине двое парней выманивали банковские данные граждан через фишинговые ссылки
04 сентября 2025, 13:19
Продолжался более 40 лет: в Тернополе зафиксировали температурный рекорд
04 сентября 2025, 12:54
Хотели разобрать трофейный дрон: на Харьковщине погибли двое мужчин, еще двое – ранены
04 сентября 2025, 12:41
Оккупанты ударили по Беленькому на Запорожье: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
04 сентября 2025, 12:36
Во Львовской области возле польской границы сгорели семь автомобилей
04 сентября 2025, 12:28
Рада приняла решение о возобновлении трансляций заседаний
04 сентября 2025, 12:13
Россияне ударили артиллерией по Орехову на Запорожье: двое раненых
04 сентября 2025, 11:59
В Ровенской области 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской
04 сентября 2025, 11:52
Ограбил военного на коляске: в Киеве задержали злоумышленника
04 сентября 2025, 11:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »