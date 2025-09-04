Метровый гельминт из-за суши: во Львове впервые обнаружили редкое паразитарное заболевание у ребенка
Во Львове у 10-летнего ребенка обнаружили редкое паразитарное заболевание – дифиллоботриоз, вызванное заражением широким лентецем. Это первый зафиксированный случай этого недуга в области
Об этом сообщили в Львовском областном центре контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.
Отмечается, что семья ребенка с 2022 года проживает в Португалии, но каждое лето приезжает в Украину.
По словам родителей, более полугода ребенок жаловался на спастические боли в животе, потерю аппетита, общую слабость и периодические расстройства пищеварения. В июле в стуле заметили гельминта длиной около одного метра, после чего обратились за медицинской помощью.
По предварительным выводам специалистов, причиной заражения стало употребление термически необработанной рыбы, в том числе суши, которые ребенок потреблял. Также не исключают несоблюдение правил личной гигиены.
Пациента направили в инфекционную больницу, лечение проходило амбулаторно.
Что такое дифиллоботриоз?
Это гельминтозное заболевание, возникающее при заражении широким лентецем – паразитом, который передается человеку из-за употребления сырой или плохо термически обработанной рыбы. Инкубационный период длится 20-60 дней.
Симптомы:
- боли в животе, тошнота, поносы;
- потеря аппетита, слабость, анемия;
- иногда – крапивница, судороги, отеки;
- фрагменты паразита в кале.
Напомним, в Ровенской области у 52-летней жительницы Сарненского района врачи-офтальмологи удалили 11-сантиметрового гельминта, паразитировавшего под кожей правого века.
Как известно, это уже четвертый случай подкожного дирофиляриоза, зарегистрированный в регионе с начала года и 54-й – с момента первой фиксации болезни в регионе в 2005 году.