Метровий гельмінт через суші: у Львові вперше виявили рідкісне паразитарне захворювання у дитини

У Львові в 10-річної дитини виявили рідкісне паразитарне захворювання – дифілоботріоз, спричинене зараженням широким лентецем. Це перший зафіксований випадок цієї недуги в області

Про це повідомили в Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Зазначається, що родина дитини з 2022 року мешкає в Португалії, але щоліта приїжджає до України.

За словами батьків, протягом понад пів року дитина скаржилася на спастичні болі в животі, втрату апетиту, загальну слабкість і періодичні розлади травлення. У липні у випорожненнях помітили гельмінта завдовжки близько одного метра, після чого звернулися по медичну допомогу.

За попередніми висновками фахівців, причиною зараження стало вживання термічно необробленої риби, зокрема суші, які дитина споживала. Також не виключають недотримання правил особистої гігієни.

Пацієнта скерували до інфекційної лікарні, лікування відбувалося амбулаторно.

Що таке дифілоботріоз?

Це гельмінтозне захворювання, що виникає при зараженні широким лентецем – паразитом, який передається людині через вживання сирої чи погано термічно обробленої риби. Інкубаційний період триває 20-60 днів.

Симптоми:

біль у животі, нудота, проноси;

втрата апетиту, слабкість, анемія;

іноді – кропив’янка, судоми, набряки;

фрагменти паразита у калі.

Нагадаємо, у Рівненській області у 52-річної мешканки Сарненського району лікарі-офтальмологи видалили 11-сантиметрового гельмінта, який паразитував під шкірою правої повіки.

Як відомо, це вже четвертий випадок підшкірного дирофіляріозу, зареєстрований у регіоні з початку року і 54-й – з часу першої фіксації хвороби в регіоні у 2005 році.