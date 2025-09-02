16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
16:07  02 сентября
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
15:40  02 сентября
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 15:15

В Днепре разыскивают 3-х летнего мальчика, который выбежал из дома и не вернулся

02 сентября 2025, 15:15
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полиция разыскивает трехлетнего мальчика, который исчез после того, как выбежал из дома и не вернулся

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре правоохранители организовали поиски трехлетнего Сергея Семенко, пропавшего 2 сентября в Чечелевском районе. По предварительным данным, ребенок выбежал из дома и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Правоохранители просят помощи у горожан

Полиция обнародовала приметы мальчика. Он имеет худощавое телосложение и может не реагировать на свое имя, что затрудняет поиски. К розыску привлечены наряды полиции и кинологи, также проверяются близлежащие дворы, парки и другие общественные места.

Правоохранители призывают жителей города присоединиться к поискам и сообщать любую информацию, которая может помочь установить местонахождение ребенка. Связаться с полицией можно по телефону "102" или по телефону: 096-884-83-94.

На данный момент поисковые мероприятия продолжаются, правоохранители отмечают важность оперативной реакции, ведь в случаях исчезновения детей решающими являются первые часы.

Ранее сообщалось, в Харькове спасатели освободили трех застрявших в вентиляционной шахте подростков. Дети спустились под землю с помощью веревки, но самостоятельно выбраться не смогли.

Обновлено

Завершены поиски трехлетнего Сергея Семенко. Ребёнка разыскали, с мальчиком все хорошо.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
помощь полиция дети Днепр ребенок поиск кинологи мальчик
В Тернопольской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве пенсионера
02 сентября 2025, 15:07
На Ровенщине 17-летний мотоциклист в критическом состоянии после столкновения с авто
02 сентября 2025, 14:24
Взрыв в полиции в Одесской области: завербованный агент РФ предстанет перед судом
02 сентября 2025, 11:49
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Киевской области командир и заместитель скрыли самоубийство военного, чтобы получить 15 млн грн
02 сентября 2025, 16:43
В Дии появятся нотариальные услуги
02 сентября 2025, 16:41
В Ровенской области перед судом предстанет мужчина, похитивший часы за 1800 евро у бывшей
02 сентября 2025, 16:26
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
02 сентября 2025, 16:09
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
02 сентября 2025, 16:07
Дождался, пока отец девочки уснул: на Киевщине мужчина изнасиловал ребенка своего друга
02 сентября 2025, 15:56
Незаконные выплаты свыше миллиона грн: за фальшивую инвалидность будут судить экс-руководителя Хмельницкой прокуратуры
02 сентября 2025, 15:51
На Черкащине авто выехало на встречную полосу – три человека погибли, ребенок в больнице
02 сентября 2025, 15:43
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
02 сентября 2025, 15:40
Продавал удостоверение ГСЧС: в Полтавской области судили "торговца документами"
02 сентября 2025, 15:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »