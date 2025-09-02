В Днепре разыскивают 3-х летнего мальчика, который выбежал из дома и не вернулся
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
В Днепре правоохранители организовали поиски трехлетнего Сергея Семенко, пропавшего 2 сентября в Чечелевском районе. По предварительным данным, ребенок выбежал из дома и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.
Полиция обнародовала приметы мальчика. Он имеет худощавое телосложение и может не реагировать на свое имя, что затрудняет поиски. К розыску привлечены наряды полиции и кинологи, также проверяются близлежащие дворы, парки и другие общественные места.
Правоохранители призывают жителей города присоединиться к поискам и сообщать любую информацию, которая может помочь установить местонахождение ребенка. Связаться с полицией можно по телефону "102" или по телефону: 096-884-83-94.
На данный момент поисковые мероприятия продолжаются, правоохранители отмечают важность оперативной реакции, ведь в случаях исчезновения детей решающими являются первые часы.
Обновлено
Завершены поиски трехлетнего Сергея Семенко. Ребёнка разыскали, с мальчиком все хорошо.