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07 июня 2025, 17:28

На Ровенщине зафиксировали новый случай дирофиляриоза

07 июня 2025, 17:28
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ровенской области медики удалили подкожного паразита у жительниц соседнего региона

Об этом сообщили в областном Центре контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Женщина обратилась к врачу-инфекционисту после того, как в течение нескольких недель наблюдала у себя на лице движение неизвестного образования под кожей. Паразит постепенно перемещался от лба к век, щеки, а затем — в затылку головы, где его и удалил хирург.

Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно.

Паразита идентифицировали как подкожную дирофилярию. Начато эпидемиологическое расследование.

Это 53-й случай подкожного дирофиляриоза, с которым столкнулись медики Ровенской области. Заболевание фиксируется на Ровнщине с 2005 года и, по словам медиков, ежегодно выявляются новые случаи.

Причинами распространения паразитоза являются наличие источников инфекции (собаки, кошки, дикие мясоядные), увеличение количества бродячих животных, численность комаров и других кровососущих насекомых, а также изменения климата.

В Центре подчеркивают, заболеть может каждый, однако паниковать не стоит – после хирургического удаления паразита наступает полное выздоровление.

Предотвратить заболевание можно путем защиты от укусов комаров, дегельминтизации животных и контроля за популяцией бездомных.

Напомним, в прошлом году у жителя Ровенщины из глаза достали 12-сантиметрового гельминта, которым можно заразиться из-за укуса комара.

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