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10 июля 2025, 15:04

На Ровенщине удалили 11-сантиметрового гельминта из глаза женщины

10 июля 2025, 15:04
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ровенской области у 52-летней жительницы Сарненского района врачи-офтальмологи удалили 11-сантиметрового гельминта, паразитировавшего под кожей правого века

Об этом сообщил Ровенский областной ЦУПХ, передает RegioNews.

Женщина обратилась к медикам в конце июня с жалобами на общую слабость, головную боль, боль и отеки в области правой щеки, лба и под глазным яблоком, которые длились около двух недель.

После обследования пациентку госпитализировали и провели операцию, в ходе которой был обнаружен паразит Dirofilaria repens.

Как известно, это уже четвертый случай подкожного дирофиляриоза, зарегистрированный в Ровенской области с начала года и 54-й — с момента первой фиксации болезни в регионе в 2005 году.

Что известно о дирофиляриозе

Дирофиляриоз – это опасное заболевание, распространенное среди животных (собак, кошек, некоторых диких млекопитающих), но в последнее время в Украине участились случаи этого заболевания и среди людей. С латинского языка название заболевания переводится как "злая нить".

Источником заболевания являются собаки, кошки и дикие мясоядные животные, от которых инвазия передается не непосредственно, а только через специфических переносчиков, в основном кровососущих комаров. Также, согласно последним научным исследованиям, ими могут быть и кровососущие мошки, слепни и клещи.

Медики отмечают важность профилактических мероприятий: дегельминтизации домашних животных, регулярных визитов к ветеринару, защиты от укусов насекомых с помощью репеллентов, противомоскитных сеток и электрофумигаторов, особенно в теплый период года.

Напомним, на Закарпатье подростки попали в больницу после укусов насекомых.

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врачи укусы Ровенская область женщина дирофиляриоз гельминт
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