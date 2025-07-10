иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил Ровенский областной ЦУПХ, передает RegioNews.

Женщина обратилась к медикам в конце июня с жалобами на общую слабость, головную боль, боль и отеки в области правой щеки, лба и под глазным яблоком, которые длились около двух недель.

После обследования пациентку госпитализировали и провели операцию, в ходе которой был обнаружен паразит Dirofilaria repens.

Как известно, это уже четвертый случай подкожного дирофиляриоза, зарегистрированный в Ровенской области с начала года и 54-й — с момента первой фиксации болезни в регионе в 2005 году.

Что известно о дирофиляриозе

Дирофиляриоз – это опасное заболевание, распространенное среди животных (собак, кошек, некоторых диких млекопитающих), но в последнее время в Украине участились случаи этого заболевания и среди людей. С латинского языка название заболевания переводится как "злая нить".



Источником заболевания являются собаки, кошки и дикие мясоядные животные, от которых инвазия передается не непосредственно, а только через специфических переносчиков, в основном кровососущих комаров. Также, согласно последним научным исследованиям, ими могут быть и кровососущие мошки, слепни и клещи.

Медики отмечают важность профилактических мероприятий: дегельминтизации домашних животных, регулярных визитов к ветеринару, защиты от укусов насекомых с помощью репеллентов, противомоскитных сеток и электрофумигаторов, особенно в теплый период года.

Напомним, на Закарпатье подростки попали в больницу после укусов насекомых.