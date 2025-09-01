Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобили Toyota и Chevrolet. После столкновения обе легковушки оказались в кювете.

В результате аварии пострадали трое детей-пассажиров с Toyota в возрасте 13, 6 и 4 года, а также водитель Chevrolet.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Напомним, ночью 29 августа на Житомирщине авто врезалось в лося. Животное внезапно выбежало на дорогу. Один человек погиб, двое травмированы.