09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
07:28  01 сентября
Лось выбежал на трассу: на Житомирщине в ДТП погибла женщина, еще два человека травмированы
08:34  01 сентября
В Харькове произошел масштабный пожар на предприятии
01 сентября 2025, 09:41

На Черниговщине столкнулись автомобили: среди пострадавших – три ребенка

01 сентября 2025, 09:41
Фото: полиция
ДТП произошло днем 31 августа возле села Моровск в Черниговском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобили Toyota и Chevrolet. После столкновения обе легковушки оказались в кювете.

В результате аварии пострадали трое детей-пассажиров с Toyota в возрасте 13, 6 и 4 года, а также водитель Chevrolet.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Напомним, ночью 29 августа на Житомирщине авто врезалось в лося. Животное внезапно выбежало на дорогу. Один человек погиб, двое травмированы.

