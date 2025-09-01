09:57  01 сентября
На Житомирщине мотоциклист наехал на пешехода – мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали

В Коростене на Житомирщине произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алена Науменко, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 30 августа по улице С. Кемского. По предварительным данным, 18-летний местный житель, управляя мотоциклом Honda, наехал на переходившую дорогу женщину.

Место происшествия

В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте, а 30-летнюю женщину-пешехода госпитализировали с травмами.

Полицейские проверяют и устанавливают точные причины аварии. По факту инцидента начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Расследование продолжается, правоохранители опрашивают свидетелей и фиксируют все материалы, необходимые для судебного производства. Все обстоятельства ДТП будут установлены после завершения экспертных проверок и следственных действий.

Ранее сообщалось, в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием внедорожника "Lexus". В аварии погибла 72-летняя женщина, а пятилетний мальчик получил травмы и находится в больнице.

