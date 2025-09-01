09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
07:28  01 сентября
Лось выбежал на трассу: на Житомирщине в ДТП погибла женщина, еще два человека травмированы
08:34  01 сентября
В Харькове произошел масштабный пожар на предприятии
01 сентября 2025, 07:28

Лось выбежал на трассу: на Житомирщине в ДТП погибла женщина, еще два человека травмированы

01 сентября 2025, 07:28
Фото: полиция
Смертельное ДТП произошло ночью 29 августа недалеко от села Броников на трассе Киев–Чоп

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 00:20 на дорогу внезапно выбежал лось. Водитель Hyundai не успел избежать столкновения. После удара авто вылетело в кювет.

В результате аварии погибла 36-летняя пассажирка. Еще одна 40-летняя женщина получила травмы – медики оказали ей помощь без госпитализации. Травмированного 50-летнего водителя доставили в больницу.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.

Напомним, ночью 27 августа в Кировоградской области произошла авария с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса. В результате столкновения погибли шесть человек, среди них ребенок.

Житомирская область авария ДТП погибший пострадавшие лось
