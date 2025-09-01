Фото: полиция

Смертельное ДТП произошло ночью 29 августа недалеко от села Броников на трассе Киев–Чоп

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 00:20 на дорогу внезапно выбежал лось. Водитель Hyundai не успел избежать столкновения. После удара авто вылетело в кювет.

В результате аварии погибла 36-летняя пассажирка. Еще одна 40-летняя женщина получила травмы – медики оказали ей помощь без госпитализации. Травмированного 50-летнего водителя доставили в больницу.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.

