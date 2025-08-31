Фото: пресс-служба полиции

В ночь на 31 августа, около 02:00, между поселками Новый Буг и Казанка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса Volkswagen Crafter

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Автомобиль двигался по автодороге Н-11 "Днепр-Николаев" на пересечении с железнодорожными путями. По предварительным данным, транспортное средство осуществляло регулярные пассажирские перевозки.

На момент аварии в микроавтобусе находилось 18 человек. От полученных травм на месте погибли 17-летняя девушка и мужчина пожилого возраста. Еще одна пассажирка 66 лет скончалась в медицинском учреждении.

Других пострадавших, среди которых есть малолетние дети, доставили в больницы для обследования и оказания необходимой помощи. Их состояние в настоящее время уточняется.

На месте происшествия работают следователи областного главка полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП и причины его возникновения. Правоохранители проводят комплексные мероприятия для установления деталей трагедии.

