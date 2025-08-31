18:15  30 августа
Синоптики рассказали, каким будет последний день лета
10:02  31 августа
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
10:27  31 августа
Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток
UA | RU
UA | RU
31 августа 2025, 10:27

Ночное ДТП в Николаевской области: три погибших в микроавтобусе, среди них подросток

31 августа 2025, 10:27
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

В ночь на 31 августа, около 02:00, между поселками Новый Буг и Казанка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса Volkswagen Crafter

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Автомобиль двигался по автодороге Н-11 "Днепр-Николаев" на пересечении с железнодорожными путями. По предварительным данным, транспортное средство осуществляло регулярные пассажирские перевозки.

На момент аварии в микроавтобусе находилось 18 человек. От полученных травм на месте погибли 17-летняя девушка и мужчина пожилого возраста. Еще одна пассажирка 66 лет скончалась в медицинском учреждении.

Других пострадавших, среди которых есть малолетние дети, доставили в больницы для обследования и оказания необходимой помощи. Их состояние в настоящее время уточняется.

На месте происшествия работают следователи областного главка полиции. Они выясняют все обстоятельства ДТП и причины его возникновения. Правоохранители проводят комплексные мероприятия для установления деталей трагедии.

Напомним, в Кировоградской области произошла серьезная авария с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса. В результате столкновения погибли шесть человек, среди них ребенок, а транспортные средства получили значительные повреждения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Николаевская область микроавтобус авария пострадавшие погибшие подросток
Вражеский удар по Запорожью: количество раненых возросло до 30
30 августа 2025, 17:53
Массированная атака по Запорожью: уже 28 пострадавших
30 августа 2025, 11:51
Число погибших в результате российского массированного удара по Киеву снова возросло
29 августа 2025, 20:06
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Во Львове владелица квартиры самовольно достроила этаж в многоэтажке
31 августа 2025, 13:36
Очереди на границе со Словакией: украинцам советуют выбирать другие пункты пропуска
31 августа 2025, 13:01
Инцидент в Черном море: гражданское судно подорвалось возле Одессы
31 августа 2025, 12:40
Украинцев в Германии могут полностью лишить помощи: кто рискует остаться без выплат
31 августа 2025, 11:59
Россия обстреляла Херсон: есть погибший, четверо раненых, среди них полицейские
31 августа 2025, 11:24
В Одесской области мэр Рени попал в ДТП: погибла мать, пятилетний сын в больнице
31 августа 2025, 10:55
Житель Полтавщины пытался перевезти через границу коллекцию старинных монет
31 августа 2025, 10:02
Массированная ночная атака: 142 дрона по Украине, есть попадания в 10 громадах
31 августа 2025, 09:08
Атака дронами на Одесскую область: обесточены более 29 тысяч абонентов, есть пострадавший
31 августа 2025, 08:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »