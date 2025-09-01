Смертельна ДТП на Львівщині: загинули троє, серед них – дитина
У Львівській області в неділю ввечері внаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла загинули три людини, серед яких дитина
Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія сталася пізно ввечері, 31 серпня, на автодорозі "Великі Мости – Рава-Руська" неподалік від повороту до села Шишаки.
Зіткнулися автомобіль Peugeot Partner, під керуванням 28-річного мешканця села, та мотоцикл, за кермом якого перебував 20-річний житель села Бутини.
За попередньою інформацією, водій автомобіля здійснював поворот ліворуч з головної дороги на другорядну, у момент, коли відбулося зіткнення з мотоциклом.
Унаслідок ДТП на місці загинули:
- пасажир автомобіля, 1997 року народження (мешканець с. Шишаки),
- дитина 2023 року народження (теж пасажир автомобіля),
- водій мотоцикла, 2004 року народження (мешканець с. Бутини).
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, на Миколаївщині у ніч на 31 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового мікроавтобуса Volkswagen Crafter. На момент аварії в салоні 18 людей. Від отриманих травм на місці загинули 17-річна дівчина та чоловік літнього віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медичному закладі.