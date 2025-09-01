Смертельна ДТП на Львівщині: загинули троє, серед них – дитина

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львівській області в неділю ввечері внаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла загинули три людини, серед яких дитина

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася пізно ввечері, 31 серпня, на автодорозі "Великі Мости – Рава-Руська" неподалік від повороту до села Шишаки.

Зіткнулися автомобіль Peugeot Partner, під керуванням 28-річного мешканця села, та мотоцикл, за кермом якого перебував 20-річний житель села Бутини.

За попередньою інформацією, водій автомобіля здійснював поворот ліворуч з головної дороги на другорядну, у момент, коли відбулося зіткнення з мотоциклом.

Унаслідок ДТП на місці загинули:

пасажир автомобіля, 1997 року народження (мешканець с. Шишаки),

дитина 2023 року народження (теж пасажир автомобіля),

водій мотоцикла, 2004 року народження (мешканець с. Бутини).

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Миколаївщині у ніч на 31 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового мікроавтобуса Volkswagen Crafter. На момент аварії в салоні 18 людей. Від отриманих травм на місці загинули 17-річна дівчина та чоловік літнього віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медичному закладі.